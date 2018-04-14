Mitsubishi Pajero получил «прощальную» версию Final Edition

На немецком рынке анонсирован эксклюзивный внедорожник Mitsubishi Pajero в «прощальной» версии Final Edition. Таким образом, японская компания завершает продажи культовой модели актуального поколения в этой европейской стране. Тираж особой машины составит всего 1000 экземпляров.

В Германии «прощальный» внедорожник Mitsubishi Pajero Final Edition будет доступен в 3— и 5-дверном кузове. «Короткий» внедорожник в специальной версии основан на самой доступной комплектации Base.

Но автомобиль получает набор уникальных 18-дюймовых «катков», круиз-контроль, систему автоматического торможения, обогрев передних сидений и многое другое. Цена — от 37 000 евро (около 2 802 000 рублей), что на 5 000 евро дороже базовой версии.

В свою очередь, 5-дверный «прощальный» внедорожник Mitsubishi Pajero Final Edition основан на самой роскошной и дорогой версии модели Top. Цена такого автомобиля — от 49 000 евро (порядка 3 711 000 рублей). При этом обычный внедорожник в комплектации Top стоит от 47 000 евро.

В оснащения 5-дверного «прощального» внедорожника входит набор эксклюзивных 20-дюймовых колёсных дисков, дополнительная защита днища, тонированная оптика, алюминиевая отделка. Вне зависимости от типа кузова, машина оснащена 3,2-литровым дизелем на 190 лошадиных сил. Трансмиссия — «автомат». Тип привода — полный.