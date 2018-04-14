Ещё
Mitsubishi Pajero получил «прощальную» версию Final Edition
Далее:
Читайте также:
Ещё

Mitsubishi Pajero получил «прощальную» версию Final Edition 

LiveCars.Ru 52 минуты назад
Фото: Mitsubishi
На немецком рынке анонсирован эксклюзивный внедорожник Mitsubishi Pajero в «прощальной» версии Final Edition. Таким образом, японская компания завершает продажи культовой модели актуального поколения в этой европейской стране. Тираж особой машины составит всего 1000 экземпляров.
В Германии «прощальный» внедорожник Mitsubishi Pajero Final Edition будет доступен в 3— и 5-дверном кузове. «Короткий» внедорожник в специальной версии основан на самой доступной комплектации Base.
Но автомобиль получает набор уникальных 18-дюймовых «катков», круиз-контроль, систему автоматического торможения, обогрев передних сидений и многое другое. Цена — от 37 000 евро (около 2 802 000 рублей), что на 5 000 евро дороже базовой версии.
В свою очередь, 5-дверный «прощальный» внедорожник Mitsubishi Pajero Final Edition основан на самой роскошной и дорогой версии модели Top. Цена такого автомобиля — от 49 000 евро (порядка 3 711 000 рублей). При этом обычный внедорожник в комплектации Top стоит от 47 000 евро.
В оснащения 5-дверного «прощального» внедорожника входит набор эксклюзивных 20-дюймовых колёсных дисков, дополнительная защита днища, тонированная оптика, алюминиевая отделка. Вне зависимости от типа кузова, машина оснащена 3,2-литровым дизелем на 190 лошадиных сил. Трансмиссия — «автомат». Тип привода — полный.
LiveCars.Ru: последние новости
Названы комплектации кроссовера Lifan X70 для России Mercedes-AMG выпустит конкурента Porsche Cayman Следующий Chevrolet Bolt дебютирует в 2025 году
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казахстан закрыл границу с Россией81
Момент ДТП под Вологдой записал видеорегистратор
Новая схема мошенничества с участием ГИБДД82
Названы имена погибших в ДТП под Вологдой26
Коммунальщики тусовались на красном Ferrari в центре Москвы2
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:33
«Мажоры» похвастались ездой в подземном переходе
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:21
Коммунальщики тусовались на красном Ferrari в центре Москвы
Автоновости
00:15
Под Хабаровском танк попал в ДТП
ДТП ДТП
00:20
Таксист протаранил полицию, спасаясь от хулиганов
ДТП
00:40
Дорожные нововведения довели до истерики жителей
Автоновости
01:34
Машина на бешеной скорости снесла мальчика в Москве
ДТП
03:50
Машина вспыхнула на АЗС
ДТП
00:11
Внедорожник переехал бабулю трижды
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение