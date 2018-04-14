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Началась ежегодная помывка и покраска светофоров
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В Москве началась ежегодная помывка и покраска светофоров 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Ежегодную весеннюю помывку и прокраску светофоров в Москве начал Центр организации дорожного движения (ЦОДД), мероприятия продлятся до конца месяца, сообщил журналистам руководитель ЦОДД правительства Москвы Вадим Юрьев в субботу.
"В течение года службы эксплуатации ЦОДД поддерживают объекты транспортной инфраструктуры в рабочем состоянии, однако мы считаем необходимым по окончании зимы привести все технические средства организации дорожного движения в надлежащий вид", — сказал руководитель ЦОДД.
Он добавил, что в рамках работ по подготовке объектов транспортной инфраструктуры к весенне-летнему сезону будут приведены в порядок стойки и консоли светофоров.
"Отмечу, что помывка и покраска светофоров в Москве не помешает движению автомобилистов и будет проходить в специально запланированное время, включая выходные дни", — пояснил Юрьев.
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