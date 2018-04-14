На авторынке ДВ сменился лидер продаж

На авторынке Дальнего Востока сменился лидер продаж

На авторынке Дальнего Востока сменился лидер продажВ марте 2018 года, как стало известно из материалов исследования «Автостат Инфо», лидером продаж на авторынке Дальневосточного ФО стал внедорожник Toyota Land Cruiser. Эта модель сместила на второе место прежнего лидера, кроссовер Toyota RAV4

В марте 2018 года местные авторитейлеры продали 91 внедорожник Toyota Land Cruiser (+52% к прошлому году), а также реализовали 87 кроссоверов Toyota RAV4 (-31%). В список самых продаваемых авто рынка Дальнего Востока в марте попали УАЗ «Патриот» (63 ед., +1,6%), Hyundai Creta (58 ед., +23,4%), а также Toyota Land Cruiser 200 (56 авто, -12,5%).

В целом за прошлый месяца на авторынке Дальнего Востока Toyota продала 288 машин (+1,4%) и вновь вышла на первое место среди автопроизводителей. Второе место в рейтинге автомобильных марок принадлежит « Лексусу » — 124 проданных авто в марте (+3,3%). Nissan в прошлом месяце продал на местном авторынке 116 машин и занял третье место по количеству реализованных авто. Четвертым здесь стала отечественная LADA — 104 авто (+46,5%), а пятым — Hyundai (91 ед., -15%).

Исследование «Автостат Инфо» показало, что в марте текущего года покупатели на дальневосточном рынке продали 1130 легковых автомобилей. Это на 3,2% больше, чем они купили годом ранее — 1095 авто. За первый квартал 2018 года дальневосточный авторынок вырос на 5% к прошлому году, то есть было продано 2670 машин, а годом ранее — 2544 ед.