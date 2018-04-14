Назван доход Toyota в России

Toyota продала в России в первом квартале машин на 39 млрд рублей

Toyota продала в России в первом квартале машин на 39 млрд рублей.

Оборот с продаж автомобилей марки Toyota на российском рынке в I квартале этого года достиг 39,4 млрд рублей, о чем говорится в исследовании «Автостат Инфо». В марте 2018 года, как отмечают аналитики компании, Toyota продала россиянам машин на общую сумму 16,42 млрд рублей.

Аналитический центр «Автостат Инфо» сообщал ранее, что за I квартал 2018 года российские покупатели потратили на покупку легковых автомобилей 413,8 млрд рублей, включая и 166,8 млрд рублей, израсходованных на эти цели в марте 2018 года.