Ещё
Lincoln разрабатывает несколько новинок
Далее:
Читайте также:
Ещё

Lincoln разрабатывает несколько новинок 

Car.ru 19 часов назад
Фото: Car.ru
Американский автопроизводитель Lincoln Motor Company планирует в ближайшие несколько лет выпустить на рынок пять новых автомобилей, сообщает издание Motor Trend.
Специалисты ресурса узнали эту информацию от представителей концерна.
Так, самым первым компания выведет внедорожник Lincoln Aviator, который разработан по мотивам одноимённого прототипа. Чуть позже появится ещё одна модель сегмента SUV.
По предварительным данным, новинки будут лежать на платформе, на которой будет разработан «проходимец» Lincoln Aviator. Отметим, что на данной «тележке» можно будет строить и внедорожники, и автомобили других типов кузова.
В частности, на этой базы будет лежать будущее поколение флагманского седана Lincoln Continental. Эту роскошную четырехдверку планируют представить миру в 2020-2021 году. Данный автомобиль будет выделяться уникальным дизайном экстерьера и необычными дверьми.
Также, в течение трех-четырех лет производитель выпустит компактное кросс-купе, и еще для каждой новой модели разработает гибридные версии.
Car.ru: последние новости
Десятка самых популярных новых иномарок в первом квартале Десятка самых выносливых машин от автоэкспертов ISeeCars Представлен эскиз кросс-кабриолета Skoda Karoq
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дорожный конфликт закончился страшным ДТП33
Казахстан закрыл границу с Россией81
Новая схема мошенничества с участием ГИБДД84
В ответ на санкции Россия «открутит США колеса»308
«Мост глупости» калечит машины7
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:34
В ответ на санкции Россия «открутит США колеса»
Автоновости
00:30
Смертельный тормоз: что погубило людей под Вологдой
ДТП Статьи
00:33
«Мажоры» похвастались ездой в подземном переходе
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:21
Коммунальщики тусовались на красном Ferrari в центре Москвы
Автоновости
00:15
Под Хабаровском танк попал в ДТП
ДТП ДТП
00:20
Таксист протаранил полицию, спасаясь от хулиганов
ДТП
00:40
Дорожные нововведения довели до истерики жителей
Автоновости
01:34
Машина на бешеной скорости снесла мальчика в Москве
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение