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Названо число суеверных автомобилистов в РФ
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Автоэксперты Ford выяснили, что 43% российских автомобилистов являются суеверными 

Car.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Кто из вас не слышал про "ужасную пятницу 13-го числа"? А в чем соль момента, расскажет пожалуй не каждый.
Автокомпания Ford силами своих автоэкспертов провела опрос российских водителей на предмет народных поверий и примет.
Выяснилось, что прибегают к разного рода суеверным штучкам 43% опрошенных. Примечательно, что некоторые водители из этого числа суеверными себя вовсе не считают.
Так,16% респондентов стучат по дереву не из-за боязни чего-то сверхъестественного, а "на всякий случай". А 12% считают, что перед долгой дорогой нужно обязательно "посидеть на дорожку".
Прибегают к использованию различных амулетов, дабы обезопасить себя и пассажиров 3% водителей России. А вот 17% российских водителей все же предпочитают надеяться на себя и обязательно проводят тщательную проверку машины перед поездкой.
Около 40% респондентов совершенно не верят в какого-либо рода приметы.
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