Названо число суеверных автомобилистов в РФ

Автоэксперты Ford выяснили, что 43% российских автомобилистов являются суеверными

Кто из вас не слышал про "ужасную пятницу 13-го числа"? А в чем соль момента, расскажет пожалуй не каждый.

Автокомпания Ford силами своих автоэкспертов провела опрос российских водителей на предмет народных поверий и примет.

Выяснилось, что прибегают к разного рода суеверным штучкам 43% опрошенных. Примечательно, что некоторые водители из этого числа суеверными себя вовсе не считают.

Так,16% респондентов стучат по дереву не из-за боязни чего-то сверхъестественного, а "на всякий случай". А 12% считают, что перед долгой дорогой нужно обязательно "посидеть на дорожку".

Прибегают к использованию различных амулетов, дабы обезопасить себя и пассажиров 3% водителей России. А вот 17% российских водителей все же предпочитают надеяться на себя и обязательно проводят тщательную проверку машины перед поездкой.

Около 40% респондентов совершенно не верят в какого-либо рода приметы.