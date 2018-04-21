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Skoda рассекретила «народный» кроссовер Kamiq
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Skoda рассекретила «народный» кроссовер Kamiq 

LiveCars.Ru
Фото: Skoda
Чешская компания Skoda распространила официальные фотографии нового компактного кроссовера Kamiq. Мировая презентация автомобиля популярного сегмента SUV состоится в рамках Пекинского мотор-шоу 2018 года.
Отметим, что подробная информация о новинке пока держится в секрете. Известно, что серийный выпуск модели будет налажен на мощностях совместного предприятия Volkswagen и SAIC. В Китае модель Skoda Kamiq начнут продавать летом текущего года. Скорее всего, новинка окажется эксклюзивным продуктом для Поднебесной.
Skoda
Как неоднократно отмечалось ранее, в основе автомобиля лежит модульная платформа MQB. По предварительным данным, габариты Skoda Kamiq следующие: длина — 4 390 мм, ширина — 1 781 мм, высота — 1 593 мм. Расстояние между осями — 2 610 мм.
Skoda
Дизайн экстерьера нового компактного кроссовера Skoda Kamiq выполнен в фирменном стиле чешского бренда. При этом известно, что в оформление интерьера автомобиля использованы простые, но качественные материалы. В арсенале модели будет значиться мультимедиа-комплекс, система доступа «без ключа», 17-дюймовые «катки».
Skoda
По данным наших китайских коллег, в Поднебесной новую модель Skoda Kamiq предложат с 1,5-литровым 110-сильным бензиновым мотором, в паре с которым будет трудиться механическая или автоматическая трансмиссия. Скорее всего у машины будет только передний привод.
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