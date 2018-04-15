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Bentley добавляет к производству солнечные батареи
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Bentley добавляет к своему производству солнечные батареи 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Bentley оснастит свой завод Crewe крупнейшей в Великобритании установкой из солнечных батарей.
Ожидается, что площадка из 10 тысяч солнечных элементов будет удовлетворять четверть всех потребностей Bentley в электроэнергии.
Завершить ее оборудование планируется через полгода. После этого общее количество солнечных батарей составит тридцать тысяч. Этого будет достаточно, например, чтобы обеспечить светом почти 1800 домов.
В Bentley отмечают, что философия компании по использованию альтернативных источников энергии передается и на выпускаемые автомобили. В скором будущем в модельной линейке появятся как электрокары, так и гибридные экземпляры.
Так, на данный момент идет работа над электромобилем, созданным на платформе Porsche Mission E. Ожидается, что по исполнению это будет четырехдверное купе.
Ходят слухи также и о том, что полностью электрическим может стать обновленный Continental. Однако появление этого автомобиля следует ожидать не раньше 2020 года.
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