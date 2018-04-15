Битва за Ростов: кто станет лидером донского автобизнеса?

В условиях затянувшегося финансового кризиса, нестабильного курса рубля и экономических санкций в отношении России продажи автомобилей в стране все же демонстрирует рост. Однако на автомобильном рынке Ростова-на-Дону происходит смена приоритетов, а также смена лидеров. Местные компании начинают теснить иногородние автодилеры. В сегодняшнем обзоре «Южный автомобиль» расскажет о положении в Ростове-на-Дону ГК «ААА моторс» и кубанского холдинга «Ключавто».

Согласно отчету аналитического агентства «Автостат» объем рынка новых автомобилей в Ростовской области по итогам 2017 года составил 39,9 тысяч автомобилей. В денежном эквиваленте он оценивается в 49,1 млрд рублей. При этом рынок новых автомобилей соседнем Краснодарском крае практически вдвое больше — 55,2 тысячи автомобилей и 76,8 млрд рублей в денежном исчислении по итогам 2017 года. При этом рынок показывает 13%-й рост в обоих регионах.

«Рынок 2017 года по-прежнему можно охарактеризовать как рынок покупателя. Прошлый год был парадоксальным: рынок рос, при этом дефицита не было, дилеры давали потребителю больше, чем хотели. Как следствие, много дилеров остались в убытках. Поэтому, несмотря на восстановление продаж, компании скептично оценивают перспективы российского рынка. В 2017 году количество дилерских центров продолжило сокращаться, дилерская маржа оставалась крайне низкой, а большая часть автомобилей уходила по программам господдержки», — комментирует гендиректо ГК «ААА моторс» Олег Ландин

По его словам, сейчас на автомобильном рынке ЮФО и России в целом происходят процессы, которые приводят к глобальному изменению ситуации. Одни дилеры банкротятся, другие наооборот показывают рост. На фоне многих коллег по авторынку «ААА моторс» показывает свою устойчивость и стабильность. Выручка «ААА моторс» за 2017 год составила 13,3 млрд рублей (+16% к 2016 году), объем продаж автомобилей — 11 849 шт. (+22,5% к 2016 году). При этом картина по продажам среди брендов в составе холдинга за 2017 оказалась неравномерной: Audi остался на уровне 2016 года, продажи JLR выросли на 18% относительно 2016 года, Mazda показала +20%, VW+21%, Renault +24%, Skoda +6%, Hyundai — на уровне 2016 года, Lada +2%, Ford — 12% относительно 2016 года. Как заявил Ландин, доля рынка ГК «ААА моторс» в Ростове составляет 13%. Фактически один из 10 проданных автомобилей в регионе продается дилерскими центрами группы «ААА-моторс».

Однако не смотря на неплохие показатели, ростовский холдинг все-таки вынужден оптимизировать свой бизнес. В частности в марте дилерский центр, в котором располагался Jaguar Land Rover был продан вместе с землей краснодарскому «Ключавто». Сумму сделки «Южному автомобилю» ни в одной из компаний не назвали. Автомобили JLR теперь будут продаваться в соседнем шоу-руме на улице Текучева, где располагались бренды Ford и Lada. С этими двумя брендами в «ААА моторс» планируют попрощаться. «Марка Lada была открыта в салоне Ford для оптимизации операционных расходов по этому зданию, так как объем продаж Ford в России существенно сократился и Ростов не стал исключением. Дилерский центр Ford из-за невысокого объема продаж находился на грани рентабельности, а Lada, последовательно поднимая уровень требований к дилерам, требовала дополнительных инвестиций. Продав одно здание, и, переведя JLR в новое с последующей реконструкцией, мы провели реструктуризацию своего марочного портфеля, что поднимает рентабельность группы компаний и позволяет более эффективно использовать имеющиеся активы», — поясняет Олег Ландин. При этом на вопрос о возможном отказе от дилерства JLR, Ландин заявил, что в скором времени автосалон будет реконструирован в соответствии с новой концепцией и отказываться от него в ростовской компании не намерены. Также пока не планируется и открытия новых дилерских центров в составе «ААА моторс».

Краснодар атакует Ростов Многие ростовские дилеры оказались в буквальном смысле беспомощны перед кризисом и активной экспансией краснодарского автохолдинга «Ключавто», который начал скупать сначала автосалоны принадлежащие московским автомобильным ритейлерам «Панавто» и «Ника Моторс». У первой были выкуплены автосалоны Mercedes-Benz , у второй Toyota Lexus , в дальнейшем «Ключавто» выстроил два абсолютно новых дилерских центра — Toyota и Mercedes-Benz на улице Малиновского. Представители «Ключавто» заявляют, что зайти в Ростов-на-Дону для них было слишком легко. «На тот момент у нас была четкая стратегия развития под своим руководством, никаких глобальных трудностей или проблем с выходом в регион. Имидж компании, доверие к ней автовладельца стало делом времени. Репутация складывается исходя из качества работы, отзывов, постоянного совершенствования качества услуг, этим мы и занимались. К тому же, определенная часть жителей Ростова-на-Дону уже были нашими лояльными клиентами, приобретали свои автомобили в наших дилерских центрах в Краснодарском крае», — рассказывает о начале экспансии на Ростов-на-Дону директор департамента по продажам и маркетингу Олег Киселев . После приобретения дилерских центров «Ника-Моторс» и «Панавто», гости из Краснодара начали осваивать автосалоны обанкротившейся ростовской ГК «Орбита». Автохолдинг «Ключавто» заехал не только в салон Nissan в Ростове, но и в принадлежащий «Орбите» дилерский центр в Новороссийске.