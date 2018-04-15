В ответ на санкции Россия «открутит США колеса»

В ответ на санкции Россия может «открутить США колеса»

Депутаты решили ответить на американские санкции. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение нижней палаты парламента. Документ предусматривает запрет на ввоз в страну практически всего. Могут ли запретить американские автомобили и как это отразится на рынке?

На российском рынке американских марок не так уж и много. Согласно последним данным Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса, за I квартал этого года, например, машин Cadillac было продано 182 штуки, Jeep — 284. Это капля в море, говорит автоэксперт Игорь Моржаретто

Игорь Моржаретто партнер аналитического агентства «Автостат»:

«Из чистых «американцев» у нас не так много. У нас продают три модели Cadillac, три или четыре модели Chevrolet: дорогих моделей Tahoe, новая Traversa должна появиться, Camaro, ну и несколько, примерно две-три модели, компании Jeep — Cherokee, Jeep Grand Cherokee, Renegade, у них есть новая модель. Ну опять же это тоже очень относительно, понимаете? Проще всего взять шашку и отрубить голову, а потом сказать: «А зачем я это сделал?» Потому что, например, компания Chrysler, которая владеет маркой Jeep, давно принадлежит итальянской компании Fiat. И, ударив по марке Jeep здесь, мы накажем итальянских партнеров, которые вообще тут ни при чем, ни слухом, ни духом».

Максим Кадаков главный редактор журнала «За рулем»:

«Мы же не поставляем свои машины в Америку, а они нам поставляют. Соответственно, если запретить продажи автомобилей американских у нас, то мы чего лишимся? Ну, автомобилей, например, Cadillac. Их продается немного, но они все приносят определенную прибыль. Причем немаленькую. Маржа там хорошая. Но рынка они не делают. Автомобили Chrysler — тоже. Остается только Ford. Но Ford у нас имеет свой завод здесь, и, в общем-то, по большому счету прямой зависимости такой нет. Если в обратку, как говорится, Ford по какой-то причине, большой Ford, глобальный решит закрыть завод во Всеволожске, то пострадаем только мы, поскольку мы потеряем хороший автомобиль и рабочие места».