Ателье G-Power «прокачало» купе BMW M3 E92

Специалисты немецкого ателье G-Power разработали пакет обновлений для «заряженного» купе BMW M3 в кузове E92, под названием «35 Jahre Edition», благодаря которому отдача стокового мотора увеличивается до 501 лошадиной силы.

Напомним, в моторном отсеке культового «заряженного» купе BMW M3 прошлого поколения E92 располагается четырехлитровая V-образная «восьмерка» мощностью 420 л.с. и 400 Нм крутящего момента. Этот двигатель построен на базе атмосферного мотора 5.0 V10 S85 от старшей модели M5 E60.

G-Power

Как рассказали в ателье, «новый пакет от ателье G-Power M3 V8 "35 Jahre Edition" усиливает все достоинства стокового двигателя, обеспечивая уникальное сочетание высоких оборотов двигателя и нагнетателя, больше мощности и тяги на средних оборотах, экстремальный отклик, высокое качество исполнения и пригодность для ежедневного использования».

Благодаря новому пакету обновлений отдача стокового двигателя увеличивается на 81 силу — до 501 л.с. Как «подрос» крутящий момент мотора не сообщается. Заинтересованные клиенты могут заказать новый кит «35 Jahre Edition» всего за €2,999, что эквивалентно 230 000 рублей.