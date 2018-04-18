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Эротические танцы на обочине спровоцировали пробку в Самаре
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Эротические танцы на обочине спровоцировали пробку в Самаре 

Рамблер 2 часа назад
Фото: youtube.com
Едва одетая жительница Самары устроила эротические танцы вдоль дороги. Видео выступления девушки местному порталу 63.ru прислали очевидцы.
На кадрах брюнетка в нижнем белье, стоя спиной к припаркованному у обочины внедорожнику, демонстрирует, должно быть, его водителю, довольно откровенные движения.
Между тем, обратив внимание на то, что ее снимают на камеру лишь после реплики «оператора» о красоте ее танца, девушка грубо призвала его прекратить съемку и уехать.
«Видимо, проспорила», — предположил автор ролика в беседе с изданием.
Закончив разговор с очевидцем, девушка продолжила танцевать уже прямо у заведенного внедорожника.
 Ещё 3 источника 
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