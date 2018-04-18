Эротические танцы на обочине спровоцировали пробку в Самаре

Едва одетая жительница Самары устроила эротические танцы вдоль дороги. Видео выступления девушки местному порталу 63.ru прислали очевидцы.

На кадрах брюнетка в нижнем белье, стоя спиной к припаркованному у обочины внедорожнику, демонстрирует, должно быть, его водителю, довольно откровенные движения.

Между тем, обратив внимание на то, что ее снимают на камеру лишь после реплики «оператора» о красоте ее танца, девушка грубо призвала его прекратить съемку и уехать.

«Видимо, проспорила», — предположил автор ролика в беседе с изданием.

Закончив разговор с очевидцем, девушка продолжила танцевать уже прямо у заведенного внедорожника.