Российских водителей хотят переаттестовывать

Российских водителей предлагают переаттестовывать каждые 10 лет

Так, согласно отзыву ведомства на законопроект Минтранса России, процесс переквалификации водителей-профессионалов, которые хотят работать таксистами, дальнобойщиками или водителями общественного транспорта, предлагается синхронизовать «со сроком действия водительского удостоверения» — через каждые десять лет.

Уточняется, что, согласно нынешней редакции документа, замена водительского удостоверения после переквалификации каждые пять лет чревата издержками всех сторон.

По мнению экспертов, при качественном обучении переквалификация раз в десять лет вполне логична.