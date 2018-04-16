Российских водителей хотят переаттестовывать

Переквалификация водителей-профессионалов может проходить раз в десять лет. С таким предложением выступили в Минэкономразвития РФ, сообщила газета «Известия».
Так, согласно отзыву ведомства на законопроект Минтранса России, процесс переквалификации водителей-профессионалов, которые хотят работать таксистами, дальнобойщиками или водителями общественного транспорта, предлагается синхронизовать «со сроком действия водительского удостоверения» — через каждые десять лет.
Уточняется, что, согласно нынешней редакции документа, замена водительского удостоверения после переквалификации каждые пять лет чревата издержками всех сторон.
По мнению экспертов, при качественном обучении переквалификация раз в десять лет вполне логична.
Дорожная полиция Подольска устроит водителям проверки на предмет соблюдения правил дорожного движения при пересечении пешеходных переходов. Они запланированы на период с 16 по 22 апреля.