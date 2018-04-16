Lexus готовит конкурента Tesla Model 3.

Здоровая конкуренция появится у Tesla Model 3 в начале 2020 года.

Lexus выпустит одновременно два варианта новой модели. На выпускаемую модель поставлено очень много, так как они заявили, что транспортное средство сможет конкурировать с Tesla Model 3.

Японский производитель решил активно развивать производство электромобилей. Они считают, что будущее не только компании, но и мира в целом за ними.

Представить новые версии модели Lexus CT планируют уже в 2020 году. Почему при разговоре о конкуренции употребляется именно модель Tesla Model 3, ответ прост. Всё дело в том, что речь идёт об электрическом седане и о гибриде, которые могут функционировать на бензиновом моторе.

Автомобиль будет выпущен специально, чтобы быть актуальным абсолютно для всех слоёв населения. Компания решила найти новый, неповторимый подход. Станет ли идея провальной или окупится мы сможем узнать только в 2020 году, думаем, что производители подойдут к идее серьёзно, ведь на кону стоит имидж компании.