Дорожные знаки на палках вызвали недоумение у водителей

Жители Самарской области обнаружили, что вдоль одной из трасс знаки ограничения скорости установлены не на столбах, а на спиленных ветках. Автомобилисты задаются вопросом — нужно ли следовать предписаниям знаков, установленных не по ГОСТу?

Знаки, на которых, по всей видимости, сэкономили дорожники, появились на трассе Кинель-Черкассы — совхоз Рабочий еще неделю назад. Конструкция представляет собой криво воткнутые в землю палки из спиленных ветвей, на которых проволокой закреплен круглый знак. Фотографии дорожных знаков с местным порталом 63.ru поделился один из читателей.

Некоторые водители предположили, что это — всего лишь чья-то шутка, и напомнили, что знаки должны устанавливаться по национальному стандарту. Другие же отметили, что местные гаишники вполне могут устроить засаду на автомобилистов, которые не последуют предписанию этих знаков и нарушат скоростной режим. Третьи отнеслись к ситуации с иронией — один из пользователей предположил, что "если поливать ветку, знак ограничения скорости "50" может вырасти за сезон до "90".