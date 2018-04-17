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Mercedes назвал российские цены на новый A-Class
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Mercedes-Benz назвал российские цены на новый A-Class 

Motor.ru 2 часа назад
Фото: Motor.ru
Компания Mercedes-Benz назвала российские цены на хэтчбек A-Class нового поколения. Модель доступна только с одним двигателем и в четырех комплектация по цене от 1 720 000 рублей.
Сначала в России будет доступен только Mercedes A 200 со 163-сильной «турбочетверкой» объемом 1,3 литра, сочетающейся с семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Хэтчбек с такой силовой установкой может разгоняться до «сотни» за восемь секунд. Максимальная скорость составляет 225 километров в час.
Цены на Mercedes-Benz A-Class
Комплектация | Цена (рублей)
Comfort | 1 720 000  Style | 1 890 000  Progressive | 2 010 000  Sport | 2 120 000  В список оснащения начальной комплектации Comfort войдет климат-контроль, галогеновые фары, 16-дюймовые стальные колесные диски, обивка сидений тканью, датчики света, дождя, а также навигационная система.
Старшим версиям полагается отделка салона искусственной кожей, комфортные или спортивные кресла с интегрированными подголовниками, 18-дюймовые колесные диски, 10-дюймовая цифровая приборная панель и центральный дисплей.
За доплату в 78 тысяч рублей предлагаются светодиодные фары, за 31.5 тысячи — камера заднего вида, а за 554 тысячи — спецверсия Edition 1 с особым оформлением экстерьера и салона.
Дилеры Mercedes-Benz уже начали принимать заказы на новый A-Class. Первые машины появятся в салонах летом. Позже, как ожидается, линейка расширится за счет полноприводной модификации со 190-сильным двигателем.
Mercedes-Benz A-Class четвертого поколения дебютировал в феврале текущего года. Хэтчбек получил не только новый дизайн, но и продвинутые системы безопасности, адаптированные для него от старших моделей. Гамма моторов, помимо турбомотора 1.3, включает 225-сильный бензиновый агрегат 2.0 и дизель 1.6 мощностью 116 сил.
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