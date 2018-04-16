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«АвтоВАЗ» доверили гендиректору Dacia
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Президентом «АвтоВАЗа» станет гендиректор Renault и Dacia в Румынии 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Артем Сизов/«Газета.Ru»
Генеральный директор Renault и Dacia в Румынии Ив Каракатзанис станет новым президентом "АвтоВАЗа" с 1 июня, передает корреспондент "Газеты.Ru".
"Основной акционер "АвтоВАЗа" — Alliance Rostec Auto B. V., сегодня объявил, что с 1 июня 2018 года должность президента российского автопроизводителя займет Ив Каракатзанис. Николя Мор продолжит контролировать финансовое оздоровление и выполнение среднесрочного плана развития компании на посту старшего вице-президента Renault и руководителя региона Евразия, а также заместителя председателя совета директоров "АвтоВАЗа" со 2 апреля 2018 года. В этих функциях господин Мор продолжит ", — говорится в сообщении.
Ив Каракатзанис отвечает за всю коммерческую и производственную деятельность на посту генерального директора Renault в Румынии, а также занимает должность президента и генерального директора Automobile Dacia SA.
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