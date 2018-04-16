У «АвтоВАЗа» будет новый президент

Новым президентом «АвтоВАЗа» станет глава Renault и Dacia в Румынии Ив Каракатзанис

Новым президентом "АвтоВАЗа" с 1 июня станет нынешний гендиректор Renault Dacia в Румынии Ив Каракатзанис, говорится в сообщении основного акционера предприятия Alliance Rostec Auto B. V.

"Основной акционер "АвтоВАЗа" — Alliance Rostec Auto B. V., объявляет, что с 1 июня 2018 года должность президента российского автопроизводителя займет Ив Каракатзанис. Николя Мор сосредоточится на исполнении обязанностей старшего вице-президента Renault и руководителя региона Евразия, а также заместителя председателя совета директоров "АвтоВАЗа" (избран 2 апреля 2018 года). В этих функциях господин Мор продолжит контролировать финансовое оздоровление "АвтоВАЗа" и выполнение среднесрочного плана развития компании", — говорится в сообщении.

Ив Каракатзанис в настоящее время является генеральным директором Renault в Румынии, где отвечает за всю коммерческую и производственную деятельность, также он занимает должность президента и генерального директора Automobile Dacia SA, которая на сегодняшний день является крупнейшей частной компанией Румынии, а марка Dacia — одним из наиболее активно растущих автомобильных брендов в Европе, говорится в сообщении акционера "АвтоВАЗа".