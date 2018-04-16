Как уволили «непотопляемого гаишника»

Глава МВД России уволил начальника свердловского УГИБДД Юрия Демина

Демина уволили сразу после возвращения из отпуска. Приказ об отставке оказавшийся в распоряжении Ura.ru, датирован 11 апреля 2018 года. Согласно тексту, основанием для увольнения стало завершение действия трудового контракта. Достоверность приказа «Газете.Ru» подтвердил глава пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых

Незадолго до этого областную ГИБДД потряс громкий скандал с одним из заместителей Демина Александром Юнусовым. В ночь на 29 марта он устроил ДТП и после непродолжительной погони был задержан в почти бессознательном состоянии. Сразу после инцидента Валерий Горелых тогда заверил «Газету.Ru», что накажут не только виновника ДТП, но и его непосредственного руководителя:

«По итогам начавшейся служебной проверки офицера уволят из системы МВД по отрицательным мотивам в установленном порядке. Кроме того, непосредственный руководитель этого должностного лица по выходу из отпуска будет привлечен к дисциплинарной ответственности».

На прошлой неделе Юнусов действительно был уволен, а вот главу свердловской ГИБДД наказывать, как оказалось, формально было не за что, ведь он находился в отпуске. По данным информированного источника «Газеты.Ru» в силовых структурах региона, он отправился отдыхать то ли за день, то ли на утро после пьяной выходки незадачливого офицера и формально «предъявлять» Демину проступок подчиненного не стали.

Увольнение произошло по более стандартной и не столь скандальной причине. Однако, как заверил «Газету.Ru» высокопоставленный сотрудник областной полиции, незадолго до увольнения трудовой контракт с Деминым был продлен, да и сам он уходить со службы не собирался.

«Контракт с Деминым был продлен за две недели до задержания Юнусова, это абсолютно точно», — сообщает информированный источник.

При этом и сам представитель областного главка Валерий Горелых в беседе с «Газетой.Ru», по сути, не стал отрицать, что увольнение Демина мало связано с формальной причиной.

«Юнусов был уволен по отрицательным мотивам, и его непосредственный начальник тоже понес наказание. Начальник ГУ МВД России по Свердловской области в таких ситуациях всегда занимал и продолжает занимать принципиальную позицию — кто бы ни преступил черту закона, вне зависимости от должностей, званий и былых заслуг должен понести заслуженное наказание, чтобы принцип неотвратимости наказания действовал не на словах, а на деле», — отметил он.

И все же истинные мотивы увольнения Демина лежат намного глубже.

За 13 лет на посту главы ГИБДД региона, он неоднократно находился на грани увольнения, и даже заслужил славу «непотопляемого гаишника».

Как рассказал еще один информированный источник «Газеты.Ru», в регионе много лет ходили слухи, что у полковника есть хорошие связи в Москве, что непосредственно сам экс-глава ГИБДД России Виктор Нилов оказывал поддержку и покровительство Демину.

«Когда же прошлым летом новым руководителем ведомства стал Михаил Черников , многие сильные фигуры в регионах заметно утратили свои позици. Можно с уверенностью сказать, что у полковника «старой закалки» Демина и Черникова отношения не сложились.

По всей видимости, в то время убрать начальника ГИБДД Свердловской области было не за что, но повод не заставил себя долго ждать — им стала «выходка» Юнусова», — считает собеседник «Газеты.Ru».

Юрий Демин за годы службы приобрел славу принципиального и вспыльчивого служаки, неоднократно вступавшего в конфронтацию не только с коллегами, но и с властями Екатеринбурга. Он отличался смелыми заявлениями в адрес мэрии города, критикуя администрацию за ужасное качество дорог, плохие коммуникации, выступал против платного въезда в город, всячески препятствовал установке камер на выделенных полосах для общественного транспорта.

Принципиально жесткую позицию выбрал он и по отношению к платным парковкам в городе.

Не обошлось и без откровенных скандалов. Так в 2009 году произошла стычка между Деминым и журналистом Юрием Басоком. По версии корреспондента, полковник ударил его по лицу и разбил камеру. После этого на главу ГИБДД было заведено дело по статье «Превышение должностных полномочий с применением насилия», однако позже дело закрыли.

Позднее, в 2013-м, интернет пестрил нашумевшей историей со «скорой помощью», которую Демин оштрафовал за парковку в неположенном месте. По показаниям водителя «скорой», медики из-за этого еще 20 минут не могли выехать, чтобы доставить пациентку в больницу. По данному факту была проведена служебная проверка, и Демин был оправдан.

И это лишь некоторые яркие примеры из службы начальника свердловской Госавтоинспекции. Понятно, что с таким нравом у Демина было немало недоброжелателей, которые только и ждали повода для отставки.

При этом в профессионализме полковнику не откажешь, за годы службы под его руководством местное УГИБДД стало одним из лучших в стране. Кто встанет на место Демина и как это повлияет на простых автолюбителей пока не ясно. На данный момент исполняющим обязанности является Алексей Габдрахманов, но, по мнению источника «Газеты.Ru» в силовых структурах, он скорее всего во главе ведомства не останется.

«Кто займет место Демина, пока неизвестно, но, очевидно, что это не будет кто-то из местных. Кого-то пришлют из Москвы», — считает собеседник.