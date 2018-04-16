Ещё
SKODA KODIAQ — внедорожник, верный семейным приоритетам! От 1 339 000 рублей в ВЕНТУС
Далее:
Читайте также:
Ещё

SKODA KODIAQ — внедорожник, верный семейным приоритетам! От 1 339 000 рублей в ВЕНТУС 

Wroom.ru 1 час назад
Фото: Wroom.ru
SKODA KODIAQ не хвастается своими достоинствами. У него другие приоритеты. Гарантировать комфорт и безопасность семье. Создавать яркие впечатления от поездок и путешествий. У SKODA KODIAQ верные приоритеты.
​У семейного внедорожника SKODA KODIAQ есть поводы для гордости:
​​​яркая внешность и динамичный дизайн FULL LED оптики. Высокий интеллект и камера кругового обзора Area View. Превосходная проходимость, динамичность и интеллектуальный полный привод. Виртуальная педаль, синхронизация со смартфоном и высокотехнологичные ассистенты. ​ ​​
Станьте обладателем SKODA KODIAQ по цене от 1 339 000 рублей в ВЕНТУС!
Вы можете задать интересующие Вас вопросы нашим менеджерам по телефону: +7 (495) 266-79-45  ВЕНТУС
Официальный дилер SKODA
Адрес: Москва, ул. Мосфильмовская, 68.
www.ventus.ru  *Указана цена на автомобиль ŠKODA KODIAQ с двигателем 1.4 TSI, 125 л.с., МКПП в комплектации Active (Эктив). Дополнительное оборудование, перечисленное в рекламе, а также установленное на показанном в рекламе автомобиле, устанавливается за отдельную плату. Area View — система кругового обзора. FULL LED — светодиодная оптика. **На автомобили ŠKODA KODIAQ, произведенные на территории Российской Федерации и проданные через сеть официальных дилеров ŠKODA, начиная с 1 января 2018 г., изготовителем предоставляется гарантия качества на срок 3 (три) года или до достижения автомобилем пробега 100 000 км (в зависимости от того, что наступит ранее), при этом в течение первых 2-х (двух) лет эксплуатации условия предоставления гарантии качества не зависят от пробега.
Wroom.ru: последние новости
Внедорожники стали дороже: увеличены цены на «Ниву» и «Патриот» Ульяновский автозавод сделал экспедиционную версию «Патриота» Компактный кроссовер Volvo XC40 вышел на российский рынок
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казахстан закрыл границу с Россией81
Российских водителей хотят переаттестовывать132
Как уволили «непотопляемого гаишника»
Дело «трезвого мальчика»: Алисова может выйти на свободу1
Новая схема мошенничества с участием ГИБДД87
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:34
В ответ на санкции Россия «открутит США колеса»
Автоновости
03:55
Российских водителей хотят переаттестовывать
Автоновости Другое
00:30
Смертельный тормоз: что погубило людей под Вологдой
ДТП Статьи
00:33
«Мажоры» похвастались ездой в подземном переходе
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:21
Коммунальщики тусовались на красном Ferrari в центре Москвы
Автоновости
00:15
Под Хабаровском танк попал в ДТП
ДТП ДТП
00:20
Таксист протаранил полицию, спасаясь от хулиганов
ДТП
00:40
Дорожные нововведения довели до истерики жителей
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение