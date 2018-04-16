SKODA KODIAQ — внедорожник, верный семейным приоритетам! От 1 339 000 рублей в ВЕНТУС

SKODA KODIAQ не хвастается своими достоинствами. У него другие приоритеты. Гарантировать комфорт и безопасность семье. Создавать яркие впечатления от поездок и путешествий. У SKODA KODIAQ верные приоритеты.

​У семейного внедорожника SKODA KODIAQ есть поводы для гордости:

​​​яркая внешность и динамичный дизайн FULL LED оптики. Высокий интеллект и камера кругового обзора Area View. Превосходная проходимость, динамичность и интеллектуальный полный привод. Виртуальная педаль, синхронизация со смартфоном и высокотехнологичные ассистенты. ​ ​​

Станьте обладателем SKODA KODIAQ по цене от 1 339 000 рублей в ВЕНТУС!

Вы можете задать интересующие Вас вопросы нашим менеджерам по телефону: +7 (495) 266-79-45 ВЕНТУС

Официальный дилер SKODA

Адрес: Москва, ул. Мосфильмовская, 68.

www.ventus.ru *Указана цена на автомобиль ŠKODA KODIAQ с двигателем 1.4 TSI, 125 л.с., МКПП в комплектации Active (Эктив). Дополнительное оборудование, перечисленное в рекламе, а также установленное на показанном в рекламе автомобиле, устанавливается за отдельную плату. Area View — система кругового обзора. FULL LED — светодиодная оптика. **На автомобили ŠKODA KODIAQ, произведенные на территории Российской Федерации и проданные через сеть официальных дилеров ŠKODA, начиная с 1 января 2018 г., изготовителем предоставляется гарантия качества на срок 3 (три) года или до достижения автомобилем пробега 100 000 км (в зависимости от того, что наступит ранее), при этом в течение первых 2-х (двух) лет эксплуатации условия предоставления гарантии качества не зависят от пробега.