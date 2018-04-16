Озвучены цены обновлённого Infiniti QX80

Обновленный Infiniti QX80 подорожал на 900 тысяч рублей

Компания Infiniti объявила российские цены на обновленный флагманский внедорожник QX80. Начальная цена модели увеличилась на 905 тысяч рублей — до 4 855 000 рублей. Стоимость машины с восьмиместным салоном составит 4 870 000 рублей.

Как и прежде Infiniti QX80 предлагается с 5,6-литровым атмосферным двигателем V8 мощностью 405 лошадиных сил и 560 Нм крутящего момента. Агрегат сочетается с семидиапазонной автоматической коробкой передач. С нуля до «сотни» внедорожник разгоняется за 6,5 секунды. Максимальная скорость — 210 километров в час.

В базовой версии Luxe QX80 оснащается светодиодной головной оптикой, мультимедийной системой с возможностью отображения информации о пробках в режиме реального времени, мониторами в подголовниках передних сидений, креслами с электроприводом в восьми направлениях и системой кругового обзора.

Внедорожник в комплектации Luxe ProAcitve (5 185 000 рублей за семиместный вариант и 5 200 000 рублей за восьмиместный) получит набор систем безопасности Safety Shield, включающий в себя активный круиз-контроль c функцией поддержания дистанции до впереди идущего автомобиля, систему удержания и предупреждения о выходе из полосы движения, предупреждения о возможном столкновении, мониторинга слепых зон, а также цифровое зеркало заднего вида и более продвинутую аудиосистему.

Премьера обновленного Infiniti QX80 состоялась на Дубайском автосалоне в ноябре 2017 года. Модель выполнена в стилистике концепт-кара QX80 Monograph, представленного весной 2017-го на моторшоу в Нью-Йорке.