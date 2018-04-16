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В КНР представлен новый электрокроссовер Aiways U5 ION
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В Китае представлен новый электрокроссовер Aiways U5 ION 

LiveCars.Ru 11 часов назад
Фото: LiveCars.Ru
Молодой китайский автомобильный бренд Aiways официально представил свою первую модель — среднеразмерный электрический кроссовер U5 ION. Серийное производство модели должно стартовать во второй половине 2019 года.
Новая автомобильная марка Aiways принадлежит компании Jiangxi Aiways Entity, которая, в свою очередь, была основана в 2017 году. Пост исполнительного директора по продуктам компании Jiangxi Aiways Entity занимает известный немецкий инженер Роланд Гумперт, создавший спорткар Gumpert Apollo.
Aiways
Как рассказали на предварительной презентации электрокара Aiways U5 ION, в основе автомобиля лежит совершенно новая, универсальная модульная платформа MAS, которая построена из алюминия и легких сплавов, взятых из авиастроения. «Тележка» позволяет строить машины, колёсная база которых может варьироваться от 2700 до 3000 мм.
Представители компании заявили, что в будущем на платформе MAS планируется построить не менее 15 различных моделей. Причём, в модельный ряд бренда Aiways войдут седаны, спорткары, минивэны и пикапы.
Aiways
Новая платформа MAS подразумевает размещение аккумуляторных батарей под полом транспортного средства. Шасси: передняя подвеска — независимая МакФерсон; задняя — независимая, многорычажная. Емкость батареи — 80 кВт/ч. Система охлаждения — жидкостная.
В оснащение представленного кросса Aiways U5 ION входит один электрический двигатель, расположенный спереди. Тип привода — передний. К сожалению, в настоящий момент характеристики электромотора не раскрываются. В компании лишь заявили, что электрокар способен проезжать без подзарядки 325 км.
Как видно на официальных фото, новый электрокар повышенной проходимости Aiways U5 ION получил стильный и современный дизайн экстерьера, над которым трудились специалисты немецкого подразделения китайского бренда. Автомобиль получил полностью светодиодную светотехнику.
В оснащение модели входит множество инновационных систем. Например, открыть дверь автомобиля можно при помощи сканера отпечатка ладони — специальная площадка располагается на оконной рамке.
В салоне электрического кроссовера Aiways U5 ION можно обнаружить 10,25-дюймовые цифровую приборную панель и информационно-развлекательную систему с 12,3-дюймовым монитором. Также автомобиль получил авиационный штурвал. Однако в компании рассказали, что серийный кроссовер получит традиционную «баранку».
Помимо всего прочего, электрический кроссовер Aiways U5 ION оснащён системой радаров, которая обеспечивает 2-ой уровень автономности. Имеется автопилот, который может управлять ускорением, торможением и управлением автомобиля, но требует внимания водителя, поскольку «возможны ошибки».
Публичная презентация электрокара Aiways U5 ION пройдёт в рамках Пекинского автосалона 2018 года, который откроет свои двери в конце апреля. Также в рамках выставки компания планирует представить спортивный родстер, в основе которого лежит упомянутая платформа MAS.
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