Новинка от Skoda засветилась до премьеры

Skoda засветила свою пекинскую премьеру

Компактный кроссовер Kamiq рассекретят на следующей неделе.

Мы до сих пор не знаем, появится ли у нас Skoda Karoq, а чехи готовы представить уже третий кроссовер в рамках новой системы наименований (с буквой К в начале и Q на конце). Это компактный Kamiq, чьи новые шпионские снимки появились в сети на этой неделе.

Машина сделана для китайского рынка, поэтому мировая премьера состоится на Пекинском автосалоне, который открывается на следующей неделе. Выпускать автомобиль будет совместное предприятие SAIC-Volkswagen. Перспективы экспорта туманны, однако мы уверены, что в России эта недорогая Skoda пришлась бы ко двору. В Поднебесной Kamiq в базовой комплектации будет стоить в переводе на наши деньги около 900 тысяч рублей. Для сравнения: более крупный и уже немолодой Yeti стоит у нас от 1 069 000 рублей.

Длина машины составляет 4390 миллиметров, ширина — 1781, высота — 1596, колесная база — 2610 миллиметров. В качестве базового двигателя выбран бензиновый полуторалитровый атмосферник отдачей 110 л.с. Будет ли за доплату доступен полный привод, и какую автоматизированную трансмиссию предложит Skoda, пока вопрос открытый. Если ориентироваться на европейские вкусы покупателей машин этого класса, то все ведущие колеса им не нужны, а автомат заказывают сравнительно нечасто. Но у китайцев приоритеты могут быть иными.