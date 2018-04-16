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На Крымском мосту начали рисовать дорожную разметку
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На Крымском мосту начали рисовать разметку 

CarClub 1 час назад
Фото: most.life
Движение по путепроводу через Керченский пролив запустят в мае.
На автодорожной части моста через Керченский пролив началось нанесение дорожной разметки. Это один из финальных этапов работ по обустройству дорожного полотна, который стартовал со стороны таманского берега. Об этом сообщает сайт most.life.
На асфальт наносят разметку, выполненную из термопластика с высокими светоотражающими характеристиками, с высоким показателем белизны. Эту работу выполняет самоходная разметочная машина: она равномерно формирует на дорожном покрытии полосу термопластика с добавлением микростеклошариков, которые и дают высокий коэффициент отражения под фарами в любое время суток при разных условиях видимости.
Разметка имеет определенные геометрические параметры. Краевая линия — шириной 20 сантиметров, осевая — шириной 15 сантиметров. Толщина линий разметки составляет около четырех миллиметров, что определяет ее высокие износоустойчивые характеристики. В общей сложности рабочие нанесут 117 километров линий.
Перед нанесением непосредственно на дорогу разметка Крымского моста прошла двухэтапный отбор. Сначала строители рассмотрели несколько вариантов термопластика на так называемой подложке: изучили характеристики термопластика от разных отечественных производителей в сочетании с разными вариантами микростеклошариков. После такого предварительного отбора дорожники перешли к тестовым испытаниям материалов. Они проходили на асфальтобетоне на территории асфальтобетонного завода Крымского моста. Специалисты службы контроля качества проверили светоотражающие способности тестовых вариантов разметки и определили наиболее качественные материалы.
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