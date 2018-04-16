Да, это Lada! Как англичане превратили ВАЗ в спортивный родстер

Экспортные версии советских автомобилей обычно отличались от тех, что были известны внутри страны. У машин для Европы меняли декоративную отделку, добавляли новые опции, модернизировали моторы и даже ставили новые силовые агрегаты (например, дизели). А в конце восьмидесятых небольшая британская фирма даже превратила ВАЗ-2108 в эффектный кабриолет!

Англичанин Тони Стивенс, доктор технических наук, с начала семидесятых годов грезил идеей создания собственного автомобиля и в 1980 году представил первый плод работы — родстер с названием Cipher ("шифр" в переводе на русский). Компактная машина длиной 3,7 метра была строго двухместной, имела четырёхцилиндровый моторчик объёмом 850 "кубиков" на 40 л. с. и привод на задние колёса.

Казалось бы, при чём здесь " Лада "? А дело в том, что разработка Стивенса была очень тепло принята публикой, и он не только занимался её планомерной модернизацией, но и думал над расширением модельного ряда. В то же время Министерство автомобильной промышленности СССР, видимо, решило попытать счастья в сегменте машин "для души", и договорилось о сотрудничестве с фирмой Тони Стивенса. К работе над совместным проектом подключили ВАЗ, НАМИ и даже некий американский банк.

В 1989 году появился первый результат работы интернациональной команды — открытый автомобиль Lada Cipher Sports. К тому времени в Тольятти уже полным ходом шло производство хэтчбека ВАЗ-2108, агрегаты которого по максимуму использовали в британском прототипе. Соответственно, под капотом поселился бензиновый двигатель объёмом 1,3 литра, приводящий в движение передние колёса.

Также у донора позаимствовали салон (включая обивки дверей и сиденья), который, однако, был значительно облагорожен натуральной кожей. Ну а снаружи о происхождении машины можно было узнать по дверным ручкам от "Самары". Автомобиль получился более крупным по сравнению с первыми машинами Стивенса, и в нём даже нашлось место для заднего сиденья, которое, по традиции компактных кабриолетов, было непригодно для жизни взрослого человека. Да и ребёнок там мог разместиться разве что поперёк.

За дизайн отвечал Тони Стивенс. Определённо, преемственность сохранилась, но это не копия старых вариантов модели Cipher. Вместе с увеличившимися габаритами изменился и внешний вид: капот стал доходить до переднего бампера, обволакивая фары, тогда как раньше линия раздела бампера и капота располагалась над ними, сзади появились интегрированные в кузов фонари вместо торчащих простеньких, как будто от грузовика.

Производство нового автомобиля планировали наладить в Литве, но форс-мажор в виде развала Советского Союза поставил крест на проекте. Единственный прототип модели Lada Cipher Sports остался в Великобритании и сохранился до наших дней. Сейчас его продают на специализированном британском сайте за 80 тысяч фунтов стерлингов, что соответствует 6,5 млн рублей.

Кабриолет Lada Cipher Sports остался одним из многих нереализованных автомобильных проектов восьмидесятых–девяностых годов. А жаль. Ведь прошло уже много лет, а похожей серийной модели у марки "Лада" до сих пор не появилось, хотя в 2000 году в Тольятти и сделали концепт-кар Лада Родстер.