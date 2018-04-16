TopCar построило фиолетовый Mercedes-AMG GLE 63 S Inferno

Российское автомобильное ателье TopCar показало свой очередной проект — модернизированный «заряженный» внедорожник Mercedes-AMG GLE 63 S Inferno. Автомобиль получил множество эксклюзивных решений в оформление экстерьера и интерьера, включая уникальный фиолетовый оттенок.

Напомним, что пакет визуальных обновлений Inferno от отечественной фирмы TopCar Design уже доступен для внедорожников Mercedes GLE Coupe и GLC Coupe. В состав пакета входит новый передний и задний бампер, новые боковые «юбки», модернизированные крылья, пересмотренная решетка радиатора, карбоновый капот и задний диффузор, а также комплект колес.

TopCar

Представленный внедорожник Mercedes-AMG GLE 63 S Inferno by TopCar получил набор 22-дюймовых «катков». Как уже отмечалось, кузов автомобиля окрашен в эксклюзивный фиолетовый колер, который больше известен по моделям бренда Porsche . Аналогичный оттенок использован для оформления интерьера.

TopCar

К сожалению, об изменениях технической начинки автомобиля в компании не сообщают. Напомним, что в стоковом исполнении «заряженный» внедорожник Mercedes-AMG GLE 63 S оснащён 585-сильным мотором (760 Нм), 7-диапазонной автоматической трансмиссией и системой полного привода 4Matic. Спринт с 0 до 100 км/ч — 4,2 секунды. Максимальная скорость — 250 км/ч.

TopCar

«Заряженный» внедорожник Mercedes-AMG GLE 63 S 4Matic можно купить в России в традиционном исполнении «Особая серия». Цена вопроса — от 8 990 000 рублей.