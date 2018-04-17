Ещё
Россияне отказываются от ОСАГО
Далее:
Читайте также:
Ещё

В России 3 млн автовладельцев ездят без полиса ОСАГО‍ 

Прайм 6 часов назад
Третий год подряд ситуация с массовыми отказами российских автомобилистов от покупки полиса обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) продолжает усугубляться, пишет газета "Известия".
Изданию стало изсестно, что только за прошедший 2017 год число штрафов за езду без полиса ОСАГО выросло на 40% и составило 2,8 млн штук.
Как сладеут итз данных МВД, при этом парк легковых и грузовых машин на территории России за три года — с 2014 по 2017 — вырос с 44,6 млн авто до 50 млн машин.
Как следует из данных Российского союза автостраховщиков (РСА), по трассам РФ без полиса ОСАГО или с фальшивыми документами о страховке ездят около 3 млн человек. Но эта цифра, считают опрошенные изданием эксперты, на самом деле гораздо больше. По мнению экспертов, эта тенденция обусловлена ростом стоимости полиса ОСАГО, которая за последние несколько лет выросла более чем в два раза.
Еще одна причина отказа от ОСАГО заключается в качестве самой слуги: оно становится только хуже. Не стоит сбрасывать со счетов и то, что водители зачастую становятся жертвами мошенничества, добросовестно покупая фальшивые полисы ОСАГО.
Прайм: последние новости
Новым президентом "АвтоВАЗа" станет глава Renault и Dacia в Румынии Ив Каракатзанис "АвтоВАЗ" представил внедорожную версию седана LADA Vesta В России вступили в силу поправки в ПДД об опасном вождении
Комментарии4  Ещё 13 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казахстан закрыл границу с Россией81
Представлен «внедорожный» седан Lada Vesta Cross
В России появился китайский кроссовер за 850 тыс. рублей2
Российских водителей хотят переаттестовывать148
В ответ на санкции Россия «открутит США колеса»311
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:34
В ответ на санкции Россия «открутит США колеса»
Автоновости
03:55
Российских водителей хотят переаттестовывать
Автоновости Другое
00:30
Смертельный тормоз: что погубило людей под Вологдой
ДТП Статьи
00:33
«Мажоры» похвастались ездой в подземном переходе
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:21
Коммунальщики тусовались на красном Ferrari в центре Москвы
Автоновости
00:15
Под Хабаровском танк попал в ДТП
ДТП ДТП
00:20
Таксист протаранил полицию, спасаясь от хулиганов
ДТП
00:40
Дорожные нововведения довели до истерики жителей
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение