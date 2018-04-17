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Ford запускает полноценную сеть автономных автомобилей к 2021 году
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Ford запускает полноценную сеть автономных автомобилей к 2021 году 

Auto.Today 3 часа назад
Фото: Auto.Today
Американская компания уже давно озвучила свои планы по созданию полноценной беспилотной автомобильной сети, обслуживающей людей. Однако каких размеров будет сеть, получит ли аналогичные услуги, доступные от других производителей, до этого момента не было известно.
Исполнительный вице-президент Ford Джим Фарли (Jim Farley) во время интервью с изданием Financial Times рассказал, что полноценная сеть будет доступна уже в 2021 году, причем транспортные средства, подкрепленные автономными технологиями управления, станут использовать не только в качестве такси, но, как и специальную службу доставки. Таким образом беспилотные автомобили смогут заменить привычных почтальонов и курьеров.
Стремление производителя создать масштабную сеть является вполне оправданным. Все дело в том, что продажи транспортных средств со временем могут уменьшиться и приносить все меньше прибыли, а имея собственную сеть автономных моделей, Ford обеспечивает себе надежный бизнес, постоянно приносящий неплохой заработок. Отмечается, множество известных компаний в последнее время вводят специальные услуги, которые позволяют не покупать машины, а пользоваться ими в определенные моменты времени (в случае необходимости).
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