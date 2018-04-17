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В России отзовут около 500 Jeep Liberty
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В России отзовут около 500 Jeep Liberty 

Car.ru 5 часов назад
Фото: Car.ru
Российские представители автокомпании FCA объявили о старте отзывной кампании 483 машин модели Jeep Liberty, 09.11-09.13 г.в.
Главной причиной отзывной кампании называют неисправность в системе управления защитной подушки. Если более конкретно, то речь идет о модуле управления защитной подушкой подголовника.
Данное повреждение может привести к трагическим последствиям в случае аварии, если автомобиль будет подвергнут удару сзади. Подушка подголовника не сработает и травма, полученная при столкновении может привести к смерти или тяжелой травме, с последующей инвалидностью.
Кампания стартовала 16.04.2018 года. Представители FCA в Российской Федерации оповестят автовладельцев указанных автомоделей всеми доступными методами о необходимости посетить ближайший фирменный автосалон.
Там будет проведена бесплатная замена нерабочего модуля силами специалистов автокомпании.
В Росстандарте заявили, что ситуация держится на контроле.
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