В России отзовут около 500 Jeep Liberty

Российские представители автокомпании FCA объявили о старте отзывной кампании 483 машин модели Jeep Liberty, 09.11-09.13 г.в.

Главной причиной отзывной кампании называют неисправность в системе управления защитной подушки. Если более конкретно, то речь идет о модуле управления защитной подушкой подголовника.

Данное повреждение может привести к трагическим последствиям в случае аварии, если автомобиль будет подвергнут удару сзади. Подушка подголовника не сработает и травма, полученная при столкновении может привести к смерти или тяжелой травме, с последующей инвалидностью.

Кампания стартовала 16.04.2018 года. Представители FCA в Российской Федерации оповестят автовладельцев указанных автомоделей всеми доступными методами о необходимости посетить ближайший фирменный автосалон.

Там будет проведена бесплатная замена нерабочего модуля силами специалистов автокомпании.

В Росстандарте заявили, что ситуация держится на контроле.