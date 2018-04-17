«Вафельные штрафы»: чем грозит новая разметка

Ответственность за выезд на «вафлю» на загруженном перекрестке появится в ПДД с 28 апреля. С этого дня желтая разметка перестанет быть экспериментом, но регионам не придется принимать законодательные акты. Автомобилисты опасаются, что теперь наказывать за хамское поведение на перекрестке без новой разметки не получится. Где и когда появятся новые «вафли», и какими штрафами они чреваты, разбиралась «Газета.Ru»

С 28 апреля 2018 года в Правилах дорожного движения впишут ответственность за выезд на так называемую «вафельную» разметку на загруженных перекрестках. Ранее желтые «вафли» рисовали на пересечении улиц только в тех городах, где нововведение действовало в виде эксперимента. Для его запуска заинтересованным региональным властям пришлось внести соответствующие изменения в законодательство на местном уровне.

Так, специальная разметка уже продолжительное время тестировалась в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Казани.

Штрафы в размере 1 тыс. руб. выписывались в автоматическом режиме камерами фото-видеофиксации, установленными непосредственно в районе перекрестка. Всего такие камеры рядом с «вафлями» научили фиксировать три вида нарушений. Это проезд на красный свет, выезд за стоп-линию, а также поворот не из того ряда. Таким образом, наличие «вафель» привело к тому, что водители стали рассчитывать скорость потока и при необходимости начали принимать решение переждать цикл работы светофора, чтобы не перекрыть движение перпендикулярному потоку.

Эксперимент признали удачным и в конце ноября 2017 года премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о введении новой разметки на перекрестках.

Теперь пункт 13.2 ПДД будет звучать следующим образом: «Запрещается выезжать на перекресток, пересечение проезжих частей или участка перекрестка, обозначенного разметкой 1.26, если впереди по пути следования образовался затор, который вынудит водителя остановиться, создав препятствие для движения транспортных средств в поперечном направлении, за исключением поворота направо или налево в случаях, установленных настоящими правилами».

Признание «вафель» на федеральном уровне означает, что местные власти в любом городе совершенно официально смогут нанести специальную разметку и не заниматься оформлением эксперимента на местном уровне. Размер штрафа будет для всех един — 1 тыс. руб.

Параллельно с желтой разметкой на перекрестках уже стали появляться и новые дорожные знаки: 1.35 «Участок перекрестка». Знак представляет собой желтый квадрат на темном фоне с двумя пересекающимися диагоналями. Он предназначен для того, чтобы предупреждать водителей о том, что на перекрестке нанесена соответствующая разметка.

«ПДД по правовому статусу выше любых стандартов, норм или местных традиций, — заявил «Газете.Ru» автор инициативы, руководитель экспертного центра «Пробок.нет» Александр Шумский. — Застрявших на «вафле» водителей, согласно ПДД, можно штрафовать на 1 тыс. руб. за выезд на забитый перекресток, либо за нарушение разметки (здесь ответственность 500 руб).

Уточнение про разметку сделано для того, чтобы избежать дискуссий с водителями, которые иногда пытались оспорить такой штраф за «вафлю», поскольку они, якобы, никому не помешали. Но теперь все будет проще: есть снимок на «вафле», есть штраф».

При этом эксперт не исключил, что в будущем в Москве «стоимость» нарушения могут поднять до 3 тыс. руб (в регионах до 1,5 тыс. руб.) и квалифицировать его как нарушение правил остановки-стоянки транспортного средства, а это совсем другая статья в административном кодексе, — более суровая.

Между тем в соцсетях и в ряде СМИ уже появилась информация о том, что якобы, с появлением такого пункта в ПДД, выезжающим на загруженные перекрестки без «вафель», никакой ответственности теперь грозить не будет. Но это не так.

Дело в том, что в ПДД России уже давно существует штраф за нарушение правила проезда перекрестка. Так, согласно п. 1 ст. 12.13 КоАП, инспектор ГИБДД имеет право оштрафовать водителя, который не рассчитал время и выехал на перекресток или пересечение проезжей части дороги в случае образовавшегося затора, который вынудил автомобилиста остановиться, создав препятствие для движения транспортных средств в поперечном направлении.

Проблема таилась в другом: на деле водителей за такое правонарушение практически никогда не наказывали, хотя в крупных городах именно оно становится одной из основных причин образования пробок — без камер фото— и видеофиксации отследить его было практически невозможно.

В Департаменте транспорта Москвы ранее рекомендовали распространение эксперимента в другие города. Как рассказали «Газете.Ru» в ведомстве, по статистике, нанесение данной разметки положительно сказывается на дорожной обстановке: скорость движения в утренние часы пик выросла на 80%, а в вечерние — на 15%.

«Вафли» расползаются по Москве

В настоящее время в Москве «вафельная» разметка нанесена по пяти адресам: на перекрестках Велозаводской улицы и Ленинской Слободы; Велозаводской с Автозаводской улицах; 2-й Квессиской-Башиловской улицы, на проспекте Мира перед Садовым кольцом, а также в Театральном проезде.

При этом, как сообщили «Газете.Ru» в столичном Дептрансе, в 2018 году разметку планируется нанести еще по 79 адресам. Больше всего «вафельниц» появится в центре столицы: по 23 адресам.

К примеру, «вафли» нарисуют на следующих перекрестках: Китайгородский пр. — Москворецкая наб. ; Астаховский мост — Яузская ул. ; Площадь Яузских ворот — Устьинский пр. ; Котельническая наб. — Устьинский пр. ; Ленинский пр-т — пр. Апакова; 3-й Крутицкий пер. — Новоспасский пр. ; Садовая-Самотечная ул. — Цветной бульвар; Садовая-Самотечная ул. — Самотечная ул. ; 1-я Тверская-Ямская — ул. Чаянова; 1-я Брестская ул. — Васильевская ул. ; 2-я Брестская ул. — Васильевская ул. ; ул. Чаянова — 2-я Тверская-Ямская ул. и другим адресам.