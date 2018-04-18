Завод в Ижевске приостановил сборку Lada Vesta

Завод «АвтоВАЗа» в Ижевске приостановил сборку Lada Vesta

Предприятие «АвтоВАЗа» в Ижевске приостановило 17 апреля производство автомобилей Lada Vesta из-за перебоев в поставке комплектующих, сообщила прес-служба Lada Ижевск.

«Lada Ижевский автомобильный завод вынужден приостановить производство автомобилей семейства Lada Vesta. Причина остановки — неожиданное невыполнение нижегородским поставщиком компанией «Автокомпонент» контракта на поставку комплектующих, о чем завод не был предупреждено заранее», — говорится в сообщении.

Завод отметил рабочую смену и не собрал полностью 285 автомобилей Lada Vesta из-за отсутствия топливных баков.

Официальный представитель «АвтоВАЗа» пояснил RNS, что остановка выпуска Lada Vesta будет краткосрочной, но ее сроки он не уточнил.

«АвтоВАЗ» начал производство Lada Vesta в Ижевске в сентябре 2015 года. В настоящее время компания собирает в Удмуртии седан, универсал Lada Vesta и версию универсала SW Cross.