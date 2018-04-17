Новый Touareg остался дешевле Audi Q7

В российском представительстве Volkswagen продолжают раскрывать данные по новому внедорожнику VW Touareg, который должен уже в ближайшее время поступить в продажу. Представители производителя раскрыли данные по комплектации модели и стоимости ее начальной версии.

Известно, что россиянам новый Туарег 2019 предложат с тремя силовыми агрегатами и в трех вариантах комплектации. Среди силовых агрегатов представлены два бензиновых мотора TSI с объемом цилиндров 2.0 и 3.0 литра, выдающих 249 и 340 «лошадей» мощности соответственно, а также 3.0-литровый дизель TDI на 249 сил. Трансмиссия предусмотрена только роботизированная.

Пока в компании озвучили цену только начальной комплектации Respect, а данные по версиям Status и R-Line появятся позднее. Минимальная цена Туарег 2019 в России определена в 3.3 миллиона рублей. С одной стороны, это дороже текущей версии автомобиля, но сразу на полмиллиона рублей меньше, чем начальная стоимость главного конкурента (и, по совместительству, однобазника) Audi Q7.

Для стартовой версии предусматриваются диски диаметром 18 дюймов, головные фары на светодиодах, кожаный салон, круиз-контроль, мультимедиа-система с крупным 9-дюймовым дисплеем, раздельным климат-контролем, блокировкой дифференциала, рулем с подогревом, системой распознавания усталости водителя и так далее.

Для комплектации Status добавляется пневматическая подвеска, подогрев сидений обоих рядов, кнопочный запуск двигателя, рейлинги серебристого цвета и ряд других опций. Версия R-Line предполагает переход на 19-дюймовые диски, дополненные спортивным кузовным обвесом, электроприводами управления положением рулевой колонки и увеличенным до 15 дюймов дисплеем информационно-развлекательного комплекса, умеющего распознавать жесты.

Как уже говорилось ранее, продажи Туарег 2019 в России должны стартовать летом.