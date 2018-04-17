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Новая Toyota Supra будет «недешевой»
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Новая Toyota Supra будет «недешевой» 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor
Спорткар Toyota Supra нового поколения, работа над которым ведется совместно с BMW, будет значительно отличаться по цене от купе GT 86. «Машина не будет дешевой», — сказал в интервью изданию AutoRAI вице-президент европейского офиса марки Геральд Килманн.
Топ-менеджер также подтвердил, что «Супра» разделит платформу и силовой агрегат с BMW Z4 нового поколения. При этом дизайн и настройки шасси будут существенно отличаться. Гибридной установки не будет, хотя слухи о ней были, и модель получит только бензиновый двигатель.
Главный инженер проекта Supra Тетсуи Тада ранее сообщил, что спорткар не будет комплектоваться механической коробкой передач, так как «робот» с двумя сцеплениями позволит лучше реализовать потенциал силовой установки.
Этим агрегатом станет трехлитровая рядная «шестерка» с двумя турбонагнетателями. По предварительной информации, отдача мотора, разработанного BMW, составит около 450 лошадиных сил.
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