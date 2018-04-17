20 компаний изменили цены на автомобили

Некоторые автопроизводители переписали прайс-листы на весь модельный ряд.

К таковым, например, относится узбекский Ravon, сообщает агентство "Автостат". У этого бренда подорожали седан Gentra (на 10 тыс. рублей), седан Nexia и хэтчбек R2 (на 20 тыс. рублей), а также седан R4. Последний увеличился в цене на 10-30 тыс. рублей в зависимости от комплектации.

Volkswagen изменил стоимость четырех моделей — внедорожника Touareg, кроссовера Tiguan, семейства Passat и пикапа Amarok. Автомобили подорожали на 30-65 тыс. рублей. Volvo внес повысил стоимость седанов S60 и S90, а также кроссоверов ХC60 и XC90. В зависимости от модели, цены выросли на 30 тыс. -200 тыс. рублей.