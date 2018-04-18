В Европе начались продажи обновленного SsangYong Tivoli

В Европе начались продажи обновленного кроссовера SsangYong Tivoli

Автопроизводитель SsangYong привёз в британские дилерские центры рестайлинговый вариант небольшого паркетника Tivoli.

Кстати, новый автомобиль позиционируется в Европе как лимитированная версия Ultimate, когда как на домашнем рынке модель представлена как обновлённый вариант. Уже первые 60 автомобилей поступили в продажу. Для британских покупателей новый Tivoli будет предлагаться по цене от 17 495 до 18 745 фунтов (от 1,5 млн до 1,6 млн руб.).

«Посвежевший» автомобиль получил измененные бампера, двухцветную окраску кузова и модернизированные противотуманки на LED-элементах. Плюс к этому, Tivoli Ultimate имеет рулевое колесо с обогревом, 7 подушек безопасности, двухзонный климат-контроль и мн. др.

В моторном отсеке особого паркетника стоит бензиновый 1,6-литровый движок отдачей 128 сил. Сочетается с ним 6-ступенчатая механика или 6-диапазонный автомат. Привод только передний. Обычный Tivoli также оснащается турбодизельной установкой объёмом 1,6 литра, который вырабатывает 115 л.с., и полноприводной системой.