В РФ появятся стандарты установки камер на дорогах

В Государственной думе разработаю стандарты расстановки камер на дорогах. Рабочую группу, которая законодательно определит, где и в каких случаях можно устанавливать дорожные камеры контроля скорости движения, создадут при комитете Госдумы по транспорту и строительству, пишет «Парламентская газета».
Отметим, что в настоящее время абсолютно никак не регулируется количество записывающей аппаратуры, установленной на российских дорогах. В связи с этим, на отдельных участках трасс могут быть установлены сразу несколько устройств, фиксирующих скоростной режим, а автовладелец может быть оштрафован за одно и то же нарушение несколько раз.
По словам зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслава Лысакова, законом должно быть определено, можно ли расставлять камеры бессистемно
«Требования по расстановке камер должны быть, безусловно, прописаны законодательно», — отметил он.
В настоящее время в России системы автоматической фиксации нарушений ПДД действуют практически во всех регионах России, пишет «Реальное время».