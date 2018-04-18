Количество штрафов за нарушение скорости в России выросло на 33% в 2017 году

Количество штрафов за нарушение скорости в России составило в 2017 году 69,4 млн, что на 33% выше по сравнению с показателем 2016-го, сообщает газета «Известия» со ссылкой на ГИБДД

Из общего числа нарушений 96% касались превышения на 20 км/ч. Ниже данного порога штраф не выписывают.

Как отметили в ГИБДД, в два раза увеличилось количество повторных нарушений скоростного режима на 40 км/ч и 60 км/ч. В 2017 году за скоростной «рецидив» инспекторы вынесли 1,4 млн административных постановлений.

Ранее сообщалось, что число штрафов за отсутствие полиса ОСАГО в России выросло на 40% в 2017 году.

В феврале URA.RU сообщало, что в России вновь изменились правила прохождения техосмотра.