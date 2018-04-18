Ещё
Количество штрафов за нарушение скорости в России выросло на 33% в 2017 году
Далее:
Читайте также:
Ещё

Количество штрафов за нарушение скорости в России выросло на 33% в 2017 году 

RT на русском 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Количество штрафов за нарушение скорости в России составило в 2017 году 69,4 млн, что на 33% выше по сравнению с показателем 2016-го, сообщает газета «Известия» со ссылкой на ГИБДД.
Из общего числа нарушений 96% касались превышения на 20 км/ч. Ниже данного порога штраф не выписывают.
Как отметили в ГИБДД, в два раза увеличилось количество повторных нарушений скоростного режима на 40 км/ч и 60 км/ч. В 2017 году за скоростной «рецидив» инспекторы вынесли 1,4 млн административных постановлений.
Ранее сообщалось, что число штрафов за отсутствие полиса ОСАГО в России выросло на 40% в 2017 году.
В феврале URA.RU сообщало, что в России вновь изменились правила прохождения техосмотра.
RT на русском: последние новости
В России предложили переаттестовывать водителей-профессионалов раз в 10 лет Эксперт прокомментировал статистику по полисам ОСАГО в России В Госдуме рассказали о разработке стандартов установки дорожных камер контроля скорости
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Росгвардеец напал на водителя «Оки»53
Казахстан закрыл границу с Россией81
Новый Арбат ушел под землю33
Снизить запредельные тарифы ОСАГО
Лимузин Путина нашли на «Авто.ру»1
Видео
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
01:15
ЧП в центре Москвы парализовало движение
ДТП
01:10
Росгвардеец напал на водителя «Оки»
ДТП
06:52
«Танцующий» кортеж заблокировал федеральную трассу
ДТП
05:56
Снизить запредельные тарифы ОСАГО
Автоновости
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
04:22
«Вафельные штрафы»: чем грозит новая разметка
Автоновости ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение