«Кортеж» прошел краш-тест

«Результаты положительные», — подчеркнул он.

При этом чиновник отметил, что настройка систем пассивной безопасности машины все еще продолжается, однако уже реализованные технологии и наработки проекта эффективны.

По его словам, вскоре «лимузин Путина» покажут широкой публике, а специалисты смогут «ознакомиться» с ним уже на Московском международном автомобильном салоне, который пройдет с 29 августа по 9 сентября.

«Продажи начнутся со следующего года», — сообщил он.

Также Мантуров рассказал, что глава государства уже видел свой будущий автомобиль, однако министр «не думает», что у Путина было время, чтобы «посидеть и прокатиться» в нем.

«Надеюсь, в ближайшее время он использует эту машину», — подчеркнул глава Минпромторга.

Ранее Денис Мантуров сообщал, что члены правительства России смогут пересесть на автомобили проекта «Кортеж» в конце 2018-го или начале 2019 года.

В рамках проекта «Кортеж» для первых лиц государства создаются лимузин, седан и минивэн на единой модульной платформе. Предполагается, что 7 мая лимузин привезет Владимира Путина на инаугурацию в Кремль.