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«Кортеж» прошел краш-тест
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«Кортеж» прошел краш-тест 

Рамблер 18 апреля 2018
Фото: motor.ru
Прототип автомобиля проекта «Кортеж», которым будет пользоваться президент России Владимир Путин, прошел краш-тест. Об этом «Известиям» рассказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
«Результаты положительные», — подчеркнул он.
При этом чиновник отметил, что настройка систем пассивной безопасности машины все еще продолжается, однако уже реализованные технологии и наработки проекта эффективны.
По его словам, вскоре «лимузин Путина» покажут широкой публике, а специалисты смогут «ознакомиться» с ним уже на Московском международном автомобильном салоне, который пройдет с 29 августа по 9 сентября.
«Продажи начнутся со следующего года», — сообщил он.
Также Мантуров рассказал, что глава государства уже видел свой будущий автомобиль, однако министр «не думает», что у Путина было время, чтобы «посидеть и прокатиться» в нем.
«Надеюсь, в ближайшее время он использует эту машину», — подчеркнул глава Минпромторга.
Ранее Денис Мантуров сообщал, что члены правительства России смогут пересесть на автомобили проекта «Кортеж» в конце 2018-го или начале 2019 года.
В рамках проекта «Кортеж» для первых лиц государства создаются лимузин, седан и минивэн на единой модульной платформе. Предполагается, что 7 мая лимузин привезет Владимира Путина на инаугурацию в Кремль.
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