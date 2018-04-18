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Путин пересядет на «Кортеж» после инаугурации
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Путин пересядет на лимузин проекта «Кортеж» после инаугурации 

Газета.Ru 53 минуты назад
Фото: Федеральный институт промышленной собственности/fips.ru
Президент России Владимир Путин будет пользоваться лимузином проекта "Кортеж" после инаугурации 7 мая. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
По словам Пескова, пока не решено, будет ли новинка автопрома задействована во время церемонии инаугурации. Однако он подтвердил, что автомобиль будут постепенно вводить в рабочий график президента.
В то же время глава Минпромторга Денис Мантуров отметил, что модельный ряд проекта "Кортеж" гарантированно подготовят к дате инаугурации Путина.
Газета напоминает, что проект "Кортеж" реализуется по поручению главы государства с 2012 года.
Ранее стало известно, когда правительство пересядет на машины проекта "Кортеж".
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