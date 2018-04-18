Путин пересядет на «Кортеж» после инаугурации

Путин пересядет на лимузин проекта «Кортеж» после инаугурации

Президент России Владимир Путин будет пользоваться лимузином проекта "Кортеж" после инаугурации 7 мая. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

По словам Пескова, пока не решено, будет ли новинка автопрома задействована во время церемонии инаугурации. Однако он подтвердил, что автомобиль будут постепенно вводить в рабочий график президента.

В то же время глава Минпромторга Денис Мантуров отметил, что модельный ряд проекта "Кортеж" гарантированно подготовят к дате инаугурации Путина.

Газета напоминает, что проект "Кортеж" реализуется по поручению главы государства с 2012 года.

Ранее стало известно, когда правительство пересядет на машины проекта "Кортеж".