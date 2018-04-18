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«КамАЗ» полностью обновит кабины грузовиков
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«КамАЗ» полностью обновит кабины своих грузовиков 

ТК «Звезда» 40 минут назад
Фото: UGT Altai Motorsport Club / ВКонтакте
Новые кабины будут отвечать всем требованиям рынка, отличаясь функциональностью и современным дизайном.
Российский автогигант «КамАЗ» собирается провести масштабный рестайлинг кабин существующего модельного ряда грузовиков. Об этом сообщается в паблике «ВКонтакте» RCI News.
Отмечается, что актуальные модели пользуются на рынке устойчивым спросом, однако в целом кабины моделей не получали серьезных изменений с 1976 года, поэтому челнинский завод собирается обновить кабины грузовиков.
Новые кабины будут отвечать всем требованиям рынка, отличаясь функциональностью и современным дизайном.
Первые фотографии, опубликованные в паблике «ВКонтакте», были сделаны в Нефтекамске на заводе «Нефаз».
По словам экспертов, что на фото изображен самосвал модели КамАЗ-6520. На смену пластиковому бамперу пришел более надежный стальной элемент, а противотуманные осветители получили новый дизайн. Также кардинально изменились фары, они стали светодиодными.
В салоне автомобиля — совершенно иную пластиковую обшивку. Кроме того, была полностью пересмотрена компоновка центральной консоли.
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