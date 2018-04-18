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Президент России пересядет в «Кортеж» после инаугурации
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Президент России пересядет в «Кортеж» после инаугурации 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Новый российский представительский автомобиль проекта «Кортеж» начнут использовать в повседневном рабочем графике президента Владимира Путина после вступления в должность, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
По словам Пескова, пока не решено, будет ли новый автомобиль задействован во время церемонии инаугурации 7 мая, пишут «Известия».
Отвечая на вопрос о дальнейшей эксплуатации новинки, Песков подтвердил, что автомобиль будут вводить в рабочий график президента постепенно.
Проект «Кортеж» предполагает создание семейства автомобилей — лимузин, седан и минивэн — на единой модульной платформе для первых лиц государства.
Напомним, в июле 2017 года Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что лимузины проекта «Кортеж» будут готовы к инаугурации будущего президента России, и глава государства должен будет приехать на церемонию на этом авто.
В январе сообщалось, что автомобили проекта «Кортеж» поступили в спецгараж и их начали обкатывать. Газета ВЗГЛЯД писала, что обеспечивать продажи российского лимузина придется первым лицам страны.
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