Президент России пересядет в «Кортеж» после инаугурации

Новый российский представительский автомобиль проекта «Кортеж» начнут использовать в повседневном рабочем графике президента Владимира Путина после вступления в должность, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков

По словам Пескова, пока не решено, будет ли новый автомобиль задействован во время церемонии инаугурации 7 мая, пишут «Известия»

Отвечая на вопрос о дальнейшей эксплуатации новинки, Песков подтвердил, что автомобиль будут вводить в рабочий график президента постепенно.

Проект «Кортеж» предполагает создание семейства автомобилей — лимузин, седан и минивэн — на единой модульной платформе для первых лиц государства.

Напомним, в июле 2017 года Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что лимузины проекта «Кортеж» будут готовы к инаугурации будущего президента России, и глава государства должен будет приехать на церемонию на этом авто.