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Указы о назначениях последуют после инаугурации, заявил Песков
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Указы о назначениях последуют после инаугурации, заявил Песков 

РИА Новости 3 часа назад
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать вопрос о сохранении своего поста помощником президента Владиславом Сурковым, как и другими чиновниками: указы о назначениях последуют после инаугурации.
"Я не располагаю информацией, кто сохранит, кто нет (свои должности после инаугурации президента РФ), вы знаете, что после 7 числа (мая) последуют указы президента, о которых мы будем вас информировать, но кто это будет, вы знаете, что традиционно такую информацию мы не даем", — сказал Песков.
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