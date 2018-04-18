Указы о назначениях последуют после инаугурации, заявил Песков

"Я не располагаю информацией, кто сохранит, кто нет (свои должности после инаугурации президента РФ), вы знаете, что после 7 числа (мая) последуют указы президента, о которых мы будем вас информировать, но кто это будет, вы знаете, что традиционно такую информацию мы не даем", — сказал Песков.