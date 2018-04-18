Volvo признал проблемы из-за блокировок Роскомнадзора

Volvo признал наличие проблем с программой для ТО из-за блокировок Роскомнадзора

Автопроизводитель Volvo признал наличие проблем с работой информационно-диагностической системы Volvo Information & Diagnostic for Aftersales (VIDA), которая обеспечивает диагностику автомобиля и используется при техобслуживании, из-за блокировки серверов Роскомнадзором . Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе автопроизводителя. На данный момент доступ к системе восстановлен. "17 апреля многие дилеры Volvo столкнулись с неработоспособностью информационно-диагностической системы VIDA. Неработоспособность была вызвана блокировкой Роскомнадзором одного из IP-адресов, который используется для связи VIDA с базой данных. Причина блокировки нам неизвестна, — сообщили ТАСС в пресс-службе Volvo. — Доступ системы VIDA к базе данных был восстановлен поздним вечером 17 апреля. В настоящий момент система функционирует исправно". Информационно-диагностическая система VIDA обеспечивает диагностику автомобиля, загрузку программного обеспечения, а также получение справочной информации (каталог запчастей, инструкции по ремонту). VIDA является web-ресурсом, работоспособность прямо связана с устойчивым интернет соединением, уточнили в пресс-службе Volvo. Ранее газета "Коммерсантъ" сообщала, что на протяжении всего 17 апреля дилеры Volvo по всей стране не могли провести клиентам ТО и устранить неполадки по сервису.