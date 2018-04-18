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Производство автомобилей «Лада Веста» приостановлено из-за проблем с поставками комплектующих
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Производство автомобилей «Лада Веста» приостановлено из-за проблем с поставками комплектующих 

Wroom.ru 1 час назад
Фото: Wroom.ru
Компания АвтоВАЗ приостановила выпуск модели "Лада Веста" на заводе в Ижевске.
Причиной остановки конвейера стало прекращение поставок топливных баков. Контракт на поставку комплектующих не выполнил нижегородский «Автокомпонент», чем и сорвал производственный процесс.
В настоящее время 285 недостроенных машин простаивают на заводе из-за отсутствия топливных баков. Как сообщил «Ведомостям» представитель АвтоВАЗа, компания принимает все меры для нормализации поставок и надеется, что простой будет краткосрочным.
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