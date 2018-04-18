Производство автомобилей «Лада Веста» приостановлено из-за проблем с поставками комплектующих

Причиной остановки конвейера стало прекращение поставок топливных баков. Контракт на поставку комплектующих не выполнил нижегородский «Автокомпонент», чем и сорвал производственный процесс.

В настоящее время 285 недостроенных машин простаивают на заводе из-за отсутствия топливных баков. Как сообщил «Ведомостям» представитель АвтоВАЗа, компания принимает все меры для нормализации поставок и надеется, что простой будет краткосрочным.