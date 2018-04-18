Volkswagen издевается над Mercedes

Весьма вероятно, что планам Mercedes-Benz по выпуску самого мощного пикапа на рынок не суждено сбыться. В ответ на заявление «Мерса» о том, что X-Class получит самый мощный двигатель в классе, Volkswagen вознамерился подкачать мышцы Amarok.

Нынешний Amarok с двигателем V6 TDI имеет мощность 224 л.с., и крутящий момент 500 Нм. Но в режиме Overboost он на короткое время может выдать 245 л.с., и 550 Нм крутящего момента. Нынче это самый мощный пикап на российском рынке.

Mercedes же вознамерился дать X-Class двигатель мощностью 258 л.с., и с крутящим моментом 550 Нм. Разумеется, «Мерс» заявил, что X-Class будет самым роскошным и самым мощным пикапом.

В ответ Volkswagen хитро улыбнулся и пообещал слегка поддуть дизельный V6 на Amarok до 255 л.с. Крутящий момент составит 580 Нм. Формально, это не сделает Amarok самым мощным в классе. Но хитрость в том, что режим Overboost сохранится и автомобиль будет выдавать в пиковой нагрузке еще на 15-20 «лошадок» больше.