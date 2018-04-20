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Главного моториста Porsche арестовали из-за «дизельгейта»
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Главного моториста Porsche арестовали из-за «дизельгейта» 

Motor.ru 3 часа назад
Фото: Motor
Немецкая полиция задержали главу отдела разработок двигателей Porsche Йорга Кернера по подозрению в причастности к фальсификации данных о выбросах вредных веществ. Прокурор посчитал, что топ-менеджер может скрыться от правосудия и уехать из страны. Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Обвинения в мошенничестве и ложной рекламе дизельных двигателей также выдвинуты против руководителя отдела исследований и разработок Майкла Штайнера и неназванного бывшего сотрудника Porsche. По мнению прокуратуры, им было известно, что силовые установки не соответствуют экологическим нормам.
Первым громким арестом в рамках «дизельгейта» стало задержание бывшего члена правления Porsche Вольфганга Хаца в сентябре 2017 года. Одновременно с арестом полиция провела несколько обысков. И хотя никаких нарушений обнаружить не удалось, Хац покинул свой пост, получил от компании 15,3 миллиона долларов компенсации.
Летом 2017 году марке пришлось отозвать 22 тысячи внедорожников Cayenne с трехлитровыми дизелями и «перепрошить» их моторы. Экологическая организация Deutsche Umwelthilfe потребовала взыскать с Porsche 110 миллионов евро.
Позднее появилась информация о том, что производитель полностью откажется от дизельных моторов, но Porsche тут же выступил с опровержением, поскольку не видит для этого оснований.
18 сентября 2015 года агентство EPA обвинило концерн Volkswagen в преднамеренном занижении данных о количестве вредных выбросов дизельных моделей и использовании обманного программное обеспечение.
Вызванный этим скандал стал причиной ухода руководства компании в отставку и отзыва 11 миллионов автомобилей. А сумма судебных исков и штрафов составила 90 миллиардов долларов.
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