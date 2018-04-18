Лимузин Путина нашли на «Авто.ру»

Бронированный лимузин президента России Владимира Путина выставлен на продажу, свидетельствуют данные портала «Авто.ру».

Согласно описанию лота, ранее Mercedes-Benz Pullman W220 S600 стоял в кремлевском гараже. На данном лимузине Путин выезжал на официальные и неофициальные встречи. В настоящее время автомобиль находится в частной коллекции.

auto.ru

Машина была произведена в 2003 году по специальному заказу. Авто обладает полной бронекапсулой, 5,8-литровым бензиновым двигателем, автоматической коробкой передач и задним приводом, преодолело 88 тысяч километров, выкрашено в синий цвет, имело лишь одного владельца и не требует ремонта.

Своему будущему владельцу Pullman обойдется всего в 8,5 миллионов рублей.