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В РФ введут стандарты по расстановке дорожных камер
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В РФ введут стандарты по расстановке камер 

Daily-Motor 1 час назад
Фото: Daily-Motor
В комитете Государственной Думы Российской Федерации будет создана специальная группа, которая будет заниматься разработкой стандартов по расстановке камер на дорогах.
Для того, чтобы сделать систему видео— и фотофиксации максимально прозрачной и честной, законодательно будет определено, где и в каких случаях можно будет устанавливать камеры на дорогах.
Напомним, что по данным на начало текущего года, в стране было установлено шестнадцать тысяч камер, которые работают большей частью в автономном режиме. В результате было выписано более ста восьми миллионов штрафов, большая часть из которых была оформлена на основе фотографии или видеозаписи с нарушением. Согласно официальным данным, камеры установлены во всех регионах страны.
В последние месяцы наблюдается увеличение количества штрафов, однако, в МВД уверены, что это связано не с тем, что россияне стали больше нарушать, а с тем, что в стране появляется всё больше камер, которые фиксируют эти нарушения.
Главная пробелам заключается в нерациональном расположении камер. На отдельных участках дороги может работать несколько таких объектов, а значит, водителя могут оштрафовать несколько раз за одно и то же нарушение. Кроме того, все камеры должны подлежать обязательной сертификации и проходить регулярные проверки.
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