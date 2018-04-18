В РФ введут стандарты по расстановке дорожных камер

В РФ введут стандарты по расстановке камер

В комитете Государственной Думы Российской Федерации будет создана специальная группа, которая будет заниматься разработкой стандартов по расстановке камер на дорогах.

Для того, чтобы сделать систему видео— и фотофиксации максимально прозрачной и честной, законодательно будет определено, где и в каких случаях можно будет устанавливать камеры на дорогах.

Напомним, что по данным на начало текущего года, в стране было установлено шестнадцать тысяч камер, которые работают большей частью в автономном режиме. В результате было выписано более ста восьми миллионов штрафов, большая часть из которых была оформлена на основе фотографии или видеозаписи с нарушением. Согласно официальным данным, камеры установлены во всех регионах страны.

В последние месяцы наблюдается увеличение количества штрафов, однако, в МВД уверены, что это связано не с тем, что россияне стали больше нарушать, а с тем, что в стране появляется всё больше камер, которые фиксируют эти нарушения.

Главная пробелам заключается в нерациональном расположении камер. На отдельных участках дороги может работать несколько таких объектов, а значит, водителя могут оштрафовать несколько раз за одно и то же нарушение. Кроме того, все камеры должны подлежать обязательной сертификации и проходить регулярные проверки.