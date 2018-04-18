Украинцев задумали лишить желтого сигнала светофора

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил проработать вопрос об отмене желтого сигнала на светофорах страны. Об этом в своем Facebook сообщил заместитель министра инфраструктуры страны Юрий Лавренюк.

Соответствующие распоряжения получили Министерство инфраструктуры, Министерство внутренних дел , Национальная полиция, «Укравтодор» (Государственная автотранспортная служба) и «Укртрансбезопасность» (Госслужба по безопасности на транспорте). В случае необходимости вопрос будет вынесен на заседание правительства, подчеркнул Лавренюк.

«Это очень правильная инициатива, потому что все последние резонансные ДТП связаны с проездом на желтый сигнал светофора. (…) Многие страны отказываются от желтого сигнала светофора, должен быть только красный и зеленый, и самая жесткая ответственность за нарушение проезда на запрещающий сигнал!», — написал он.

17 апреля в украинском Кривом Роге произошла авария — на дороге столкнулись автобус, микроавтобус и легковой автомобиль. В результате ДТП погибли девять человек, еще 21 человек пострадал, четверо из них до сих пор находятся в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Очевидцы утверждают, что водитель легковой машины пытался проехать перекресток на желтый сигнал светофора.