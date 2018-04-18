Отсель грозить мы будем шведу — Роскомнадзор заблокировал Volvo

В ярости своей Роскомнадзор не то, что берегов не видит, он крошит всех, кто под руку попадется. Тщетно пытаясь заблокировать нехороший Telegram, ведомство застопорило работу многих компаний, не говоря уж про VPN сервисы. А сегодня под горячую руку попал шведский концерн Volvo , который к опальному мессенджеру никакого отношения не имеет

Сообщается, что дилеры Volvo весь день не могли проводить техническое обслуживание клиентов из-за того, что Роскомнадзор «умело» заблокировал IP-адрес, через который сервисные центры подключаются к базе данных.

По стандартам компании все автомобили, прибывшие на ТО проходят диагностику через систему Volvo Information & Diagnostic for Aftersales (VIDA). Система подключается к бортовому компьютера автомобиля и считывает информацию об ошибках и неисправностях. В этой же программе записаны все процедуры по ремонту и замене узлов и агрегатов, а так же рекомендации по решению тех или иных проблем.

Сейчас проблема решена и дилеры снова работают. В Volvo заявили, что причина блокировки IP-адреса не имеет отношения к работе компании.